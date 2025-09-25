Un video del Department of Homeland Security che accosta gli agenti ICE al motto di Pokémon ha scatenato polemiche. La Pokémon Company ha preso le distanze, denunciando l'uso improprio del marchio e chiarendo di non aver mai autorizzato l'iniziativa. Un simbolo della cultura pop mondiale, i Pokémon, è stato trascinato in una controversia politica inaspettata: un video del DHS, il Dipartimento federale dedito alla sicurezza interna e specifico al caso dei senza tetto, ha utilizzato musica, grafiche e slogan legati al franchise per promuovere le attività dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement, scatenando reazioni immediate e un comunicato ufficiale da parte della compagnia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pokémon, il DHS lancia un video in cui "cattura tutti" i senza tetto, ma con immagini senza licenza