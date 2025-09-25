Pokémon il DHS lancia un video in cui cattura tutti i senza tetto ma con immagini senza licenza
Un video del Department of Homeland Security che accosta gli agenti ICE al motto di Pokémon ha scatenato polemiche. La Pokémon Company ha preso le distanze, denunciando l'uso improprio del marchio e chiarendo di non aver mai autorizzato l'iniziativa. Un simbolo della cultura pop mondiale, i Pokémon, è stato trascinato in una controversia politica inaspettata: un video del DHS, il Dipartimento federale dedito alla sicurezza interna e specifico al caso dei senza tetto, ha utilizzato musica, grafiche e slogan legati al franchise per promuovere le attività dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement, scatenando reazioni immediate e un comunicato ufficiale da parte della compagnia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: lancia - cattura
Per i Giovani talenti di Gattatico! La 180ª Fiera di San Matteo a Gattatico vi lancia una sfida! Siete pronti a catturare l'anima della festa con la vostra macchina fotografica o il vostro smartphone? Partecipate al nostro Concorso Fotografico, aperto a ragazzi - facebook.com Vai su Facebook
Pokémon, il DHS lancia un video in cui "cattura tutti" i senza tetto, ma con immagini senza licenza - Un video del Department of Homeland Security che accosta gli agenti ICE al motto di Pokémon ha scatenato polemiche. Da movieplayer.it