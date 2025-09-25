Pokémon il DHS lancia un video in cui cattura tutti i senza tetto ma con immagini senza licenza

Un video del Department of Homeland Security che accosta gli agenti ICE al motto di Pokémon ha scatenato polemiche. La Pokémon Company ha preso le distanze, denunciando l'uso improprio del marchio e chiarendo di non aver mai autorizzato l'iniziativa. Un simbolo della cultura pop mondiale, i Pokémon, è stato trascinato in una controversia politica inaspettata: un video del DHS, il Dipartimento federale dedito alla sicurezza interna e specifico al caso dei senza tetto, ha utilizzato musica, grafiche e slogan legati al franchise per promuovere le attività dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement, scatenando reazioni immediate e un comunicato ufficiale da parte della compagnia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

