Pogba Monaco, il ritorno è vicino: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex centrocampista bianconero. La luce in fondo al tunnel. Dopo oltre due anni di assenza dai campi di gioco, Paul Pogba è finalmente vicino al grande ritorno. A confermare i progressi del centrocampista francese è stato l’allenatore del Monaco, Adi Hütter, che in conferenza stampa ha annunciato come il giocatore stia per completare il suo percorso di recupero. Il calvario del “Polpo” sembra dunque essere giunto al termine. L’ex giocatore della Juventus, ufficializzato dal club del Principato lo scorso 28 giugno, ha vissuto anni difficilissimi, segnati da continui problemi fisici e dalla pesante squalifica per doping del 2023, inizialmente di quattro anni e poi ridotta a 18 mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pogba Monaco, il ritorno è vicino: l’annuncio sull’ex centrocampista della Juve. Ecco quando potrebbe tornare in gruppo