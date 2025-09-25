Pogba Monaco il ritorno è vicino | l’annuncio sull’ex centrocampista della Juve Ecco quando potrebbe tornare in gruppo
Pogba Monaco, il ritorno è vicino: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex centrocampista bianconero. La luce in fondo al tunnel. Dopo oltre due anni di assenza dai campi di gioco, Paul Pogba è finalmente vicino al grande ritorno. A confermare i progressi del centrocampista francese è stato l’allenatore del Monaco, Adi Hütter, che in conferenza stampa ha annunciato come il giocatore stia per completare il suo percorso di recupero. Il calvario del “Polpo” sembra dunque essere giunto al termine. L’ex giocatore della Juventus, ufficializzato dal club del Principato lo scorso 28 giugno, ha vissuto anni difficilissimi, segnati da continui problemi fisici e dalla pesante squalifica per doping del 2023, inizialmente di quattro anni e poi ridotta a 18 mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il #Monaco pubblica il video in cui #Pogba (ancora in tribuna, se tutto va come deve andare tornerà dopo la prossima sosta) preannuncia la doppietta di Ansu Fati domenica, all’esordio in Ligue 1. «Che vi avevo detto?» - X Vai su X
Era considerato l'erede di Messi al Barcellona, poi una serie di infortuni hanno rovinato tutto. Oggi Ansu Fati sta cercando di riprendersi ciò che gli è stato strappato via e, nella sua nuova avventura al Monaco, ha ricevuto un 'battesimo' speciale da Pogba. - facebook.com Vai su Facebook
Quando rientra Pogba? L'annuncio da Monaco - Dopo oltre due anni di assenza dal calcio giocato, Paul Pogba intravede finalmente il momento del ritorno. ilbianconero.com scrive
Pogba lavora duramente per giocare il prima possibile col Monaco, Hutter annuncia: «Ecco quando potremmo vederlo in campo». Ci sarà contro la Juve? - Pogba lavora duramente per giocare il prima possibile col Monaco: le dichiarazioni dell’allenatore sull’ex Juve L’esordio di Paul Pogba al Monaco continua a essere uno degli eventi più attesi della st ... Scrive juventusnews24.com