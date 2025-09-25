Poetico innovatore e contemporaneo | Milano celebra Man Ray
Milano, 25 set. (askanews) - Un innovatore che ha attraversato il Novecento lasciando una traccia profonda e radicale, anche se forse meno sottolineata rispetto a quella di altri artisti. Palazzo Reale a Milano dedica una retrospettiva a Man Ray, cha parte dal suo innovativo approccio alla fotografia per poi allargare il discorso a tutta la sua pratica. "Prima di tutto - ci ha detto Pierre-Yves Butzbach, curatore della mostra milanese insieme a Robert Rocca - abbiamo voluto aprire una finestra su Man Ray come fotografo, perché da questo punto di vista non è ancora così tanto conosciuto, è più noto come cineasta e creatore di oggetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: poetico - innovatore
CALENDARIO POETICO Oggi è lunedì 15 settembre 2025. Buongiorno! 15 settembre 1885: nasce a Roma il poeta Arturo Onofri, caposcuola della letteratura metafisica italiana del Novecento. 15 settembre 1890: nasce a Torquay la scrittrice, poetess - facebook.com Vai su Facebook
Poetico, innovatore e contemporaneo: Milano celebra Man Ray - (askanews) – Un innovatore che ha attraversato il Novecento lasciando una traccia profonda e radicale, anche se forse meno sottolineata rispetto a quella di altri artisti. Riporta askanews.it