il ritorno di “passa dal bsmnt”: il podcast di Gianluca Gazzoli riparte con nuove puntate. Il podcast “Passa dal BSMT” riaccende i microfoni e si prepara a una nuova stagione, inaugurata da giovedì 25 settembre. Dopo oltre quattro anni di successi, questo format ideato e condotto da Gianluca Gazzoli si conferma come uno degli spazi più ascoltati e apprezzati in Italia, grazie alla sua capacità di trasformare semplici conversazioni in vere e proprie esperienze coinvolgenti. una lunga storia di successo e ascolti record. dati e traguardi principali del progetto. “Passa dal BSMT” ha raggiunto numerosi traguardi nel panorama digitale: sono stati realizzati 293 episodi, accumulando un totale di oltre 28 milioni di ascolti su Spotify. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Podcast bsmT: la nuova stagione di gianluca gazzoli con sofia goggia ospite