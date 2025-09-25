Pnrr nuova riunione in prefettura a Chieti | verificati i progetti e le criticità
Si è svolta il 25 settembre in prefettura a Chieti una nuova riunione della cabina di coordinamento istituita dal decreto legge 192024 per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti legati al Pnrr.L’incontro, convocato dal prefetto Gaetano Cupello e presieduto dal viceprefetto vicario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Lavori per 1 milione di euro terminati, inaugurazione venerdì 26 settembre Pronta a Todi la mensa-auditorium per la scuola media La nuova struttura è stata finanziata per il 70% da risorse del PNRR cui si sono aggiunti fondi comunali
