Sony ha svelato, durante lo State of Play, i giochi inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus Essential di Ottobre 2025, una selezione che spazia dall’horror psicologico al divertimento più assurdo, fino al puzzle design raffinato. Come da tradizione, i tre titoli saranno scaricabili dal 7 ottobre e resteranno riscattabili fino al 4 novembre 2025; una volta aggiunti alla propria libreria, resteranno accessibili finché l’abbonamento rimane attivo. Come anticipato da un leak, il nome di punta è senza dubbio Alan Wake 2, survival horror firmato Remedy che riprende la storia dell’omonimo scrittore intrappolato in un incubo, intrecciandola con quella dell’agente FBI Saga Anderson, impegnata a indagare su una serie di delitti misteriosi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Ottobre 2025 per PS5 e PS4

