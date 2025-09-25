PlayStation Plus | annunciati i giochi di ottobre 2025 e le novità per Extra e Premium
Durante lo State of Play del 24 settembre, Sony ha svelato la nuova line-up di PlayStation Plus Essential di ottobre 2025, insieme ad aggiornamenti importanti per i cataloghi Extra e Premium, confermando un mese particolarmente ricco per gli abbonati. PS Plus Extra e Premium – Gamerbrain.net Dal 7 ottobre 2025, gli utenti PS Plus Essential potranno scaricare tre titoli molto diversi tra loro: Alan Wake 2 (PS5): il survival horror firmato Remedy, acclamato come uno dei giochi più intensi e coinvolgenti degli ultimi anni.. Goat Simulator 3 (PS4 e PS5): il sandbox esilarante che mette i giocatori nei panni di una capra scatenata, pronta a seminare caos ovunque. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
