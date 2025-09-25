PlayStation 5 il gioco più chiacchierato in super promo | così costa quasi la metà

Sebbene sia uscito sul mercato di recente, con lo scoccare dell’autunno il noto videogame della PlayStation 5 è già finito in promo a una cifra super conveniente. L’offerta è di quelle da cogliere al volo se siete degli appassionati del genere. Mafia: Terra Madre è uno sparatutto in terza persona, sviluppato da Hangar 13 e pubblicato da 2K Games, che sta tenendo incollati i videogiocatori. Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e Windows, è stato lanciato in tutto il mondo l’8 agosto 2025. La saga ha regalato grandi sorprese ai fan, ma in questo caso si torna in Sicilia per un prequel antecedente alla trilogia. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation 5, il gioco più chiacchierato in super promo: così costa quasi la metà

In questa notizia si parla di: playstation - gioco

Gioco playstation in offerta al 50%: scopri le esclusive imperdibili

Gioco dimenticato di fromsoft gratis su playstation plus

Il gioco più bistrattato della PlayStation: super criticato, ma ci hanno giocato tutti

Hideo Kojima annuncia Physint, nuovo gioco action-spionaggio in collaborazione con PlayStation, svelando poster, cast e logo ufficiali. https://www.everyeye.it/notizie/physint-sar-erede-spirituale-metal-gear-solid-hideo-kojima-pubblica-poster-svela-primi-n - facebook.com Vai su Facebook

Quale gioco voterai? #PS5 - X Vai su X

Gris, il gioco PS5 che è arte in movimento, è in offerta su Amazon a un ottimo prezzo - Gris per PlayStation 5 è ora in sconto su Amazon: un'esperienza visiva acclamata dalla critica a un prezzo ridotto. everyeye.it scrive

Qual è il gioco simbolo di PlayStation 5? Una risposta non così scontata - Nel raccontare i cinque anni di PlayStation 5, ci si è interrogati su come l’ombra lunga della generazione PS4 abbia condizionato - Come scrive everyeye.it