Platini Juve non tramonta questa idea in vista del riassetto societario! Il nome continua a scaldare il popolo bianconero | i dettagli

Platini Juve, il suo nome riaccende la fantasia dei tifosi bianconeri: nel riassetto del club, spunta anche la suggestione di un ritorno del francese. Un nome che evoca ricordi di magie assolute, di trofei e di un calcio che ha fatto la storia. Nel dibattito sul futuro presidente della Juventus, accanto a profili manageriali e ad altre leggende, emerge una suggestione tanto affascinante quanto romantica: il ritorno di Michel Platini. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel contesto del riassetto societario che prenderà forma a novembre, il nome di "Le Roi" è uno di quelli che accende la fantasia dei tifosi.

