Platini Juve non tramonta questa idea in vista del riassetto societario! Il nome continua a scaldare il popolo bianconero | i dettagli
Platini Juve, il suo nome riaccende la fantasia dei tifosi bianconeri: nel riassetto del club, spunta anche la suggestione di un ritorno del francese. Un nome che evoca ricordi di magie assolute, di trofei e di un calcio che ha fatto la storia. Nel dibattito sul futuro presidente della Juventus, accanto a profili manageriali e ad altre leggende, emerge una suggestione tanto affascinante quanto romantica: il ritorno di Michel Platini. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel contesto del riassetto societario che prenderà forma a novembre, il nome di “Le Roi” è uno di quelli che accende la fantasia dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: platini - juve
Rapina con scasso in casa Platini: l'ex campione della Juve mette in fuga il ladro
Platini, rapina nella villa dell’ex Juve: trafugati trofei e medaglie di una carriera leggendaria! Cosa è successo
Morto Salvatore Giglio, la Juve piange la scomparsa del suo storico fotografo: dallo scatto di Platini disteso alle oltre mille partite al seguito dei bianconeri
Juve, cambia tutto: Comolli ad, Chiellini nel cda, Del Piero o Platini nuovo presidente? #juve #comolli #chiellini #delpiero #platini - X Vai su X
Momblano: 'La Juventus ha chiesto a Platini di diventare Presidente', la sua risposta - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Juve: idea Beraldo per la difesa - Stando alle ultime notizie di mercato nei dialoghi per Kolo Muani, la Juventus si sarebbe informata anche per il classe 2003 che dopo una stagione con luci ed ombre non sembrerebbe intoccabile per ... it.blastingnews.com scrive
Mercato Juve: non tramonta la pista Kim per la difesa - Durante la sua esperienza in Germania, il classe '98 non è riuscito a replicare quanto di ottimo fatto in Serie A con la maglia del Napoli tanto che Kompany gli preferisce altri difensori come ... Come scrive it.blastingnews.com