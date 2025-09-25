Plant annuncia l’album d’esordio da solista Maldivita
Maldivita è l’album d’esordio da solista di Plant, annunciato anche un concerto a Milano. Maldivita è l’album d’esordio da solista di Plant, dal 3 ottobre per M.A.S.T.Believe. Dal 26 settembre disponibile la title track estratta. Il 28 ottobre il primo concerto ai Magazzini Generali di Milano. Maldivita è uno sguardo lucido su una società che vive nell’iperconnessione ma che, allo stesso tempo, ha perso il contatto con se stessa. Il racconto di una realtà piena di stimoli ma incapace di provare emozioni, in cui i sentimenti valgono meno delle visualizzazioni e persino il dolore dev’essere estetico per poter essere reale, che ci illude di essere protagonisti quando si è solo spettatori distanti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
