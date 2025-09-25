Pizzighettone (Cremona) – Il ponte Salvo d’Acquisto di Pizzighettone ha un cuore che batte. Sembra una battuta, ma in realtà non lo è, si tratta nei fatti di quello che avviene realmente con l’installazione di un sistema WIM (Weigh In Motion). In sostanza vengono registrati dati sulle condizioni statiche e dinamiche, un monitoraggio in tempo reale della situazione del ponte. “Il lavoro è stato commissionato dalla Provincia, noi avevamo segnalato i problemi sul manto, sapevamo che il cantiere era importante. In sostanza, credo, oggi nel momento in cui vengono stanziati fondi per interventi di questo tipo, si include anche un sistema di monitoraggio delle condizioni, visto che oggi la tecnologia c’è” sottolinea il sindaco di Pizzighettone Luca Moggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pizzighettone, ponte sorvegliato speciale: una tecnologia all’avanguardia per monitorare i sovraccarichi