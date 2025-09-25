Pixel 10 il primo smartphone ottimizzato sull’IA di Google

AGI - Con la serie Pixel 10, Google segna un passaggio chiave nella propria strategia mobile: per la prima volta uno smartphone è stato progettato e ottimizzato in larga parte attorno all’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda. Al centro c’è il nuovo chip Tensor G5 che permette di eseguire Gemini Nano direttamente sul dispositivo. L’obiettivo è rendere l’IA un elemento costante dell’esperienza quotidiana, dalla fotografia alla produttività, fino alla gestione delle attività più comuni, con maggiore rapidità e sicurezza grazie all’elaborazione locale dei dati. Per approfondire filosofia e prospettive di questa nuova generazione, AGI ha intervistato Giovanni Bergamaschi, Country Lead devices & services di Google Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

