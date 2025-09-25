Pista di fondo il via a fine ottobre grazie allo stoccaggio della neve
Valfurva (Sondrio) – Santa Caterina Valfurva anticipa tutti e inaugura la stagione dello sci a fine ottobre. Per gli atleti dello sci di fondo, l’inizio della stagione in Valtellina è già alle porte: dal 31 ottobre, infatti, la celebre pista Valtellina di Santa, percorso che in passato ha ospitato anche gare di Coppa del Mondo, sarà nuovamente operativa, pronta ad accoglierli per i loro allenamenti. Il merito è dello snowfarming, un innovativo sistema di conservazione della neve che rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità ambientale, messo in atto grazie alla sinergia tra il Comune di Valfurva, la Pro loco e alcuni partner privati sensibili alle stesse tematiche, a cominciare da Acqua S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: pista - fondo
Pista di fondo nel cuore di Livigno. La gara più spettacolare dell’anno celebra sci nordico e fine dell’estate
Santa Caterina Valfurva: riaprirà in anticipo la pista di fondo L’apertura anticipata è resa possibile grazie allo snowfarm, una tecnica di conservazione della neve. Inaugurazione fissata per il 31 ottobre #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoEAlt - facebook.com Vai su Facebook
Pista di fondo, il via a fine ottobre (grazie allo stoccaggio della neve); Stagione dello sci al via, ecco gli impianti aperti dal 7 dicembre; Alpi, la fine dello sci per come lo conosciamo.
Pista di via Etruria, ancora polemiche. Continua la battaglia per il ’fondo’ - Una richiesta, semplice: un nuovo fondo ’polivalente’, (sicuramente in linoleum) da stendere ... Si legge su lanazione.it
Nuova pista all’aeroporto di Firenze. Peretola: via ai lavori entro la fine dell’anno - Firenze, 5 giugno 2024 – Partenza dei lavori a fine 2024 per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Riporta lanazione.it