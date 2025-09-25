pista di fondo il via a fine ottobre grazie allo stoccaggio della neve

Valfurva (Sondrio) – Santa Caterina Valfurva anticipa tutti e inaugura la stagione dello sci a fine ottobre. Per gli atleti dello sci di fondo, l’inizio della stagione in Valtellina è già alle porte: dal 31 ottobre, infatti, la celebre pista Valtellina di Santa, percorso che in passato ha ospitato anche gare di Coppa del Mondo, sarà nuovamente operativa, pronta ad accoglierli per i loro allenamenti. Il merito è dello snowfarming, un innovativo sistema di conservazione della neve che rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità ambientale, messo in atto grazie alla sinergia tra il Comune di Valfurva, la Pro loco e alcuni partner privati sensibili alle stesse tematiche, a cominciare da Acqua S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

