Pisa tra le grandi della Formula Student | 10° posto assoluto seconda italiana

Pisatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varano de' Melegari è stata l'ultima e decisiva sfida della stagione internazionale per la Squadra Corse dell'Università di Pisa, che ha saputo trasformare l'appuntamento in un risultato importante. Nell'endurance, la prova più lunga della Formula Student, il team pisano ha raggiunto un'impresa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

