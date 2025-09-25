Pisa tra le grandi della Formula Student | 10° posto assoluto seconda italiana
Varano de' Melegari è stata l'ultima e decisiva sfida della stagione internazionale per la Squadra Corse dell'Università di Pisa, che ha saputo trasformare l'appuntamento in un risultato importante. Nell'endurance, la prova più lunga della Formula Student, il team pisano ha raggiunto un'impresa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: pisa - grandi
Cartelloni firmati da grandi artisti per le stagioni di prosa e dei concerti al Verdi di Pisa
Cuadrado entusiasta dopo la firma col Pisa: «Ho grandi aspettative e tanta fiducia». Il messaggio social – FOTO
Cuadrado felice dopo il trasferimento al Pisa: «Sono motivato, ho grandi aspettative e ho fiducia in tutto ciò che mi aspetta»
FOLLA DELLE GRANDI OCCASIONI IERI A PISA Onori di casa per la presenza del Vice Segretario Federale della Lega On. Roberto Vannacci. Un' occasione per ribadire la volontà di combattere per liberare la Toscana dal PD. Presente con il Responsabil - facebook.com Vai su Facebook
E-Team Squadra Corse, storico risultato in Formula Student - Team Squadra Corse dell'ateneo di Pisa si distingue al campionato di Formula Student ad Hockenheim, superando le prove statiche e dinamiche con successo. Come scrive lanazione.it
La nuova ET-17 dell'Università di Pisa - Il progetto, sviluppato dagli studenti dell'ateneo toscano, integra una monoscocca ... Segnala quattroruote.it