' Pisa Sporting Club Una storia di immagini' | Nuova mostra al Museo della Grafica

25 set 2025

La mostra "Pisa Sporting Club. Una storia di immagini", realizzata dal Museo della Grafica insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, al Pisa Sporting Club 1909, all’Associazione Cento-Pisa 1909 Football Museum e alla Fondazione Pisa, curata da Alessandro Tosi con l’Associazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

pisa sporting club storiaUn’esposizione dei 116 anni di vita del club allestita dai volontari del Pisa 1909 Footbal Museum. La grande mostra nerazzurra - La passione nerazzurra ritorna tra le sale e le teche dei musei cittadini con un’esposizione emozionale che ripercorre la ... Segnala sport.quotidiano.net

Storia meravigliosA. Il Comune premia il Pisa Sporting Club: "Grazie per l’impresa" - Nella sala delle imprese pisane il sindaco Michele Conti illustra la storia della città da sinistra a destra come una diligente guida al museo. Scrive lanazione.it

