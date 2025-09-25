Pisa addio alla Coppa Italia senza troppi rimpianti

Torino, 25 settembre 2025 – Arrivederci al prossimo anno, senza eccessivi rimpianti peraltro. Il Pisa esce sconfitto dalla sfida di Torino e saluta la Coppa Italia a fine settembre; conseguenza diretta di un match che resta stritolato nella morsa di un calendario compresso fra la trasferta di Napoli e il derby di domenica con la Fiorentina. Come a dire, nessuno intende snobbare la Coppa Italia a priori – e questo è chiaro –, ma è evidente, la vita impone priorità e, in questo momento, l’unica reale urgenza del Pisa è quella di raggranellare punti vitali in campionato per potersi salvare. Non a caso Gilardino, come ampiamente annunciato, cambia tutto o quasi risparmiando il più possibile i titolarissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

