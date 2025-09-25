Pip Nautico il Tar accoglie il ricorso del Cantiere Navale Gatto contro il Comune di Salerno

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar di Salerno, ha accolto il ricorso presentato dal Cantiere Navale Gatto, annullando il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza di dare esecuzione al protocollo d’intesa del 2008 sulla delocalizzazione dell’attività cantieristica. I giudici hanno stabilito che il diniego del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

nautico

