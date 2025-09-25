Piove sull’asfalto

Ci risiamo. Non appena sulla Lombardia si abbattono delle precipitazioni, pur intense come quelle che si sono verificate in questi giorni, è come se sulla regione passasse un tornado. Interi quartieri di Milano allagati, frane, fiumi che esondano, strade che si aprono come burro (impressionante quel che è successo sulla provinciale 38 fra Cantù e Alzate Brianza ), case e negozi invasi dal fango. Si cercano le cause, il cambiamento climatico in atto. Tutto vero. Peccato che non si voglia mai considerare il ruolo determinante che ha la cementificazione selvaggia nell’esondazione dei fiumi e negli smottamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piove sull’asfalto

Maltempo del 28 luglio 2025: piove già sull'Emilia Romagna, ma il peggio è previsto in serata. Video Local Team

Elba, risveglio drammatico. Piove sull’isola: strade crollate e fango nelle case. 200 persone isolate

“Emozioni per sempre”, evento di sensibilizzazione sull’Alzheimer a Piove di Sacco

Francesco Baldelli. . Oggi a Gabicce piove ma piovono anche risorse della Regione Marche sulla perla turistica dalla più elevata densità di alberghi. E oggi un'altra bella notizia. Ascolta il video e la scoprirai. #francescobaldelli #lemarchedelfare #elezioniregio - facebook.com Vai su Facebook

Piove sul bagnato in casa #Lazio #Guendouzi #SerieA - X Vai su X

Maxi sequestro di droga tra Piove di Sacco e Legnaro: oltre 70 chili di cocaina e hashish, pari a un milione e mezzo di euro. Due arresti - Sostanze stupefacenti che sul mercato avrebbero portato circa 1,5 milioni di euro tra cocaina e hashish nelle ... Segnala ilgazzettino.it

Piove di Sacco, chiede ai ragazzi di abbassare la voce: grave 71enne colpito al volto da un minore - Piazza don Puglisi, quartiere Sant’Anna a Piove di Sacco nel Padovano. Da rainews.it