Piovani dopo Juventus Women Inter | Se l’avessimo pareggiata avremmo anche potuto vincerla… Loro 2 3 volte in contropiede nella ripresa e il portiere ha fatto i miracoli!

25 set 2025

Piovani, allenatore dell'Inter Women, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Juventus Women in semifinale di Serie A Women's Cup. Le parole. Gianpiero Piovani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Inter TV dopo Juventus Women Inter Women, terminata 2-1 e valida per la semifinale di Serie A Women's Cup. Le sue dichiarazioni. JUVENTUS WOMEN INTER 2-1: LA CRONACA PRESTAZIONE NONOSTANTE LA SCONFITTA – Sono molto contento per la prestazione, è anche vero che abbiamo concesso il primo gol su palla inattiva dove sapevamo che fossero molto brave. Il secondo gol è arrivato su errore nostro, però meritavamo il pareggio perché abbiamo avuto tante occasioni e il portiere della Juve ha fatto i miracoli.

