Pioggia di multe false a Firenze Il trucco è sempre lo stesso ingannano lasciando il Qr code

Nessuno avrebbe dubitato di documenti riportanti numero di verbale, infrazioni, orari e targa del veicolo. Eppure, decine di multe apparse in questi giorni a Firenze sui parabrezza delle auto erano false. Dopo Pisa e Catania, il capoluogo toscano è la nuova tappa della truffa e il Codacons fiorentino riferisce di avere già ricevuto decine di segnalazioni. A trarre in inganno gli automobilisti la fattura delle multe, quasi perfetta, ma anche la fretta di pagare la sanzione prima che aumenti, spesso tralasciando di fare verifiche più approfondite del verbale. Come riconoscere i falsi documenti. Di fronte al dilagare delle multe, l’amministrazione di Palazzo Vecchio è corsa a mettere in guardia i suoi cittadini: «Tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita». 🔗 Leggi su Open.online