Pioggia di multe false a Firenze Il trucco è sempre lo stesso ingannano lasciando il Qr code
Nessuno avrebbe dubitato di documenti riportanti numero di verbale, infrazioni, orari e targa del veicolo. Eppure, decine di multe apparse in questi giorni a Firenze sui parabrezza delle auto erano false. Dopo Pisa e Catania, il capoluogo toscano è la nuova tappa della truffa e il Codacons fiorentino riferisce di avere già ricevuto decine di segnalazioni. A trarre in inganno gli automobilisti la fattura delle multe, quasi perfetta, ma anche la fretta di pagare la sanzione prima che aumenti, spesso tralasciando di fare verifiche più approfondite del verbale. Come riconoscere i falsi documenti. Di fronte al dilagare delle multe, l’amministrazione di Palazzo Vecchio è corsa a mettere in guardia i suoi cittadini: «Tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: pioggia - multe
Controlli durante i concerti di Geolier, è "strage": pioggia di multe e sequestri
Usano pass disabili per parcheggiare, pioggia di multe in Costiera
Pioggia di multe a Como, colpiti gli autisti dei pullman turistici: c'è chi addirittura guidava senza patente
Google Maps non aggiorna i limiti: fioccano multe a pioggia - facebook.com Vai su Facebook
Controlli a tappeto in diversi quartieri: è pioggia di multe e sequestri https://ift.tt/pCGHLc0 - X Vai su X
Pioggia di multe false a Firenze. «Il trucco è sempre lo stesso, ingannano lasciando il Qr code» - L'avvertimento del comune: «Controllare l'indirizzo web prima di inserire dati» L'articolo Pioggia di multe false a Firenze. Scrive msn.com
Truffa multe false a Firenze: come riconoscere i verbali contraffatti - Verbali contraffatti imitano le contravvenzioni ufficiali, ingannando cittadini che pagano attraverso codici QR fraudolenti. Scrive moto.it