Pio Esposito Inter, tutta la maturità del classe 2005: «A chi lo scorso anno gli diceva di andare in Serie A rispondeva.». Il retroscena. Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, è ormai pienamente inserito nelle rotazioni offensive dell’ Inter. Dopo aver giocato ad Amsterdam contro l’ Ajax in Champions League e contro il Sassuolo in campionato, il giovane talento nerazzurro ha dimostrato prontezza e sicurezza nonostante la giovane età. La sua capacità di leggere le situazioni in campo e di muoversi con intelligenza lo rende una pedina preziosa per Cristian Chivu, che lo impiega regolarmente per garantire equilibrio e freschezza al reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu
Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito
Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique
Luigi Garlando ha detto la sua sul giovane attaccante dell'Inter
Ladies and gentlemen, Pio Esposito #ForzaInter #InterSassuolo - X Vai su X
Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”. Com’è andato l’esordio in Champions dell’attaccante che fa sperare l’Inter e la nazionale - Il giovane attaccante impressiona alla prima in Europa: prestazione matura e qualità. Segnala ilfattoquotidiano.it
Thuram: “Do tutto per l’Inter”; Pio Esposito: “Posso migliorare su tutto” - 0 contro l’Ajax in Champions L’Inter inizia il proprio cammino in Champions League 2025/2026 con il piede giusto. Riporta gianlucadimarzio.com