Pio Esposito Inter, ad Appiano studia da grande e stupisce tutti: dieta manicale e Chivu. L’indiscrezione sulla crescita dell’attaccante. Ad Appiano Gentile, il giovane attaccante Francesco Pio Esposito, classe 2005, sta rapidamente conquistando la fiducia di tutto l’ambiente nerazzurro grazie a determinazione, professionalità e maturità fuori dal comune, nonostante la giovane età. Il talento cresciuto nel vivaio dell’ Inter sta dimostrando di avere la mentalità di un veterano, con l’obiettivo chiaro di diventare un giocatore di alto livello e un punto di riferimento per la squadra. Preparazione maniacale e cura degli aspetti extra-campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, ad Appiano studia da grande e stupisce tutti: dieta manicale e Chivu…