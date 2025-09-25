Pigiama Run divieto di circolazione in via Aldo Moro il 26 settembre | gli orari
Mancano pochi giorni alla Pigiama Run 2025, l’iniziativa nazionale promossa per sostenere i bambini affetti da tumore e le loro famiglie. Venerdì 26 settembre, alle ore 19:00, il Parco Matusa di Frosinone ospiterà la tappa locale dell’evento, con un percorso accessibile a tutti che si snoderà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
"Pigiama Run": circolazione momentaneamente sospesa lungo il percorso cittadino per il passaggio dei partecipanti - In occasione della manifestazione benefica "Pigiama Run", venerdì 26 settembre 2025, dalle 18:30, a Ferrara, è prevista la momentanea sospensione della circolazione a tutti i veicoli per il tempo stre ... Riporta cronacacomune.it
Torna la «Pigiama Run»: il 26 settembre si corre per sostenere le cure ai bimbi malati di cancro - Torna a B ergamo la Pigiama Run: una corsa in pigiama per donare cure e dignità ai bambini malati di cancro. Come scrive ecodibergamo.it