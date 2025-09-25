Pifferi quando abbandonò la figlia era capace di intendere e di volere

«Piena capacità di intendere e di volere»: al nuovo processo a carico di Alessia Pifferi, condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 la figlia Diana di 18 mesi, i periti nominati dalla corte d'Assise d'appello hanno portato ieri le conclusioni della relazione depositata lo scorso agosto. Lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini sottolinea che Pifferi è «affetta da esiti in età adulta di disturbo del neurosviluppo con residua fragilità cognitiva settoriale e immaturità affettiva», ma «ha piena capacità di intendere e di volere». Il neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni evidenzia i pochi dati a disposizione sull'età scolare dell'imputata e rimarca come «quei deficit cognitivi appaiono scarsamente invalidanti sulle autonomie personali». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Pifferi quando abbandonò la figlia era capace di intendere e di volere"

