Pietro Vignali lancia il movimento Parma siamo noi | La città è scontenta non ce la fa più

“E’ tempo di scelte coraggiose, di un nuovo concetto di mobilitazione che venga direttamente dai quartieri, dai parmigiani, e che riporti Parma dove merita di stare”.Con questo spirito, Pietro Vignali, ex sindaco e oggi capogruppo in consiglio comunale della lista civica che porta il suo nome e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it