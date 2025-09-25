Pierre Fabre | Per vescica iperattiva nuova terapia dopo 12 anni
Soffientini, 'opzione offre benefici già a 2 settimane dall'inizio del trattamento' Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - "La nuova terapia farmacologica per la sindrome della vescica iperattiva si integra perfettamente nel piano di sviluppo di Pierre Fabre, che è quello di portare aiuto alle pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Pierre Fabre: "Per vescica iperattiva nuova terapia dopo 12 anni"
