Pierburg in vendita nel 2026 il monito della Fiom-Cgil | Nessuna garanzia sul futuro dello stabilimento di Livorno 245 lavoratori a rischio
Primo o secondo trimestre 2026. Che, per la vendita di un ramo d'azienda, significa "domani". È questo l'orizzonte temporale stabilito in un'intervista a un'emittente tedesca dal Ceo del gruppo Rheinmetall per la cessione del ramo d'azienda Power Systems, cui appartiene anche lo stabilimento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: pierburg - vendita
Pierburg verso la vendita, la preoccupazione di Fiom-Cgil: "Servono clausole su occupazione e investimenti e norme anti delocalizzazione"
Pierburg Livorno, Fiom: "vendita prevista nel 2026, ma resta l’incognita del futuro" - X Vai su X
Lanciano, timori sul futuro dello stabilimento Pierburg: allarme della Fiom-Cgil ? La Fiom-Cgil ha espresso forte preoccupazione per la decisione del gruppo tedesco Rheinmetall, cui fa capo anche Pierburg, di cedere l’intera divisione Power Systems a liv - facebook.com Vai su Facebook
Pierburg in vendita nel 2026: Ma per 245 lavoratori non ci sono garanzie.
Pierburg Livorno, Fiom: “vendita prevista nel 2026, ma resta l’incognita del futuro” - Livorno 24 settembre 2025 Pierburg Livorno, Fiom: “vendita prevista nel 2026, ma resta l’incognita del futuro” Il CEO del gruppo Rheinmetall, Armin Papperger, ha dichiarato che la divisione Power ... Scrive livornopress.it
Pierburg Lanciano: il gruppo Rheinmetall annuncia la vendita. A rischio 135 lavoratori - Una notizia inaspettata e preoccupante ha colpito i dipendenti della storica azienda, specializzata nella realizzazione di pompe olio, ... abruzzolive.tv scrive