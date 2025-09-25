Tempo di lettura: 2 minuti Rammarico sì. Drammi no. E’ questo l’Auteri-pensiero nella sala stampa del “Donato Curcio” dopo il 2-2 del Benevento (LEGGI QUI) contro un Picerno capace di rimontare il doppio svantaggio nel finale. L’analisi del tecnico dei giallorossi slega le reti subite dal contesto di una prestazione che per il trainer di Floridia è stata molto buona. “La partita – ha sottolineato Auteri – non ci è sfuggita di mano. Non abbiamo iniziato solo bene e poi nulla. Abbiamo cominciato e continuato bene. Il Picerno ha preso coraggio solo quando qualche palla è stata gestita male da noi operando delle transizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Picerno-Benevento, Auteri vede il bicchiere mezzo pieno: “Calcio illogico, nessuna leziosità”