Picchiata e rapinata da due maranza mentre scende le scale | le telecamere riprendono tutto

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima le hanno strappato la collana d'oro che indossava, poi l'hanno picchiata brutalmente con calci e pugni. Due giovani lo scorso 25 giugno avevano aggredito una donna mentre scendeva le scale della stazione di Milano-Certosa. Pensavano di averla fatta franca, ma dopo quasi tre mesi sono stati. 🔗 Leggi su Today.it

