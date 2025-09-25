Picchiata e rapinata da due maranza mentre scende le scale | le telecamere riprendono tutto

Prima le hanno strappato la collana d'oro che indossava, poi l'hanno picchiata brutalmente con calci e pugni. Due giovani lo scorso 25 giugno avevano aggredito una donna mentre scendeva le scale della stazione di Milano-Certosa. Pensavano di averla fatta franca, ma dopo quasi tre mesi sono stati. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: picchiata - rapinata

Ercolano, cameriera picchiata e rapinata dopo il turno di lavoro: fermati tre giovanissimi

Ercolano, cameriera rapinata e picchiata dopo il turno di lavoro: fermati tre giovani

Incubo baby gang in zona porto. Picchiata e rapinata da nordafricani: preso uno di loro, ha solo 18 anni

Paura a Marostica nel weekend, rapinata in casa una 79enne: picchiata e legata, ricoverata a Vicenza - facebook.com Vai su Facebook

Legata, picchiata e rapinata in casa a 79 anni nel Vicentino https://telenuovo.it/2025/09/22/legata-picchiata-e-rapinata-in-casa-a-79-anni-nel-vicentino… - X Vai su X

Anziana legata, picchiata e rapinata in casa: è caccia a tre malviventi - Un'anziana di 79 anni è stata trovata legata, in stato di shock e con il volto pieno di lividi nella sua ... Come scrive ecovicentino.it

Marostica, rapina violenta: panettiere legato, la mamma picchiata. Il racconto della vittima: «Erano in due, mi hanno detto: "Ci riapre per darci due birre?" Pensavo di morire» - Francesco Merlo: «Cercavano solamente i soldi, volevano solo contanti. Secondo corrieredelveneto.corriere.it