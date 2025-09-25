Picchiata dal compagno fugge in strada soccorsa dai passanti

Picchiata dal compagno è fuggita in strada dove ha trovato soccorso da parte di alcuni passanti. E così, dopo l’ultima aggressione violenta ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri che hanno arrestato un uomo di 41 anni. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di maltrattamenti in famiglia e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

