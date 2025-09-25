piazzapulita lilli gruber e aldo cazzullo ospiti di formigli

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 25 settembre, in prima serata su La7 a fare Piazzapulita. Anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025. Al centro della serata, i funerali e le commemorazioni di Kirk: Piazzapulita cercherà di capire se l’attivista sia stato un martire della libertà o un cattivo maestro. A seguire, la stretta attualità con Trump, Gaza e l’ ONU. Formigli farà luce sulle posizioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso della puntata, Piazzapulita mostrerà in esclusiva l’ultima intervista a Laura Santi, la giornalista morta lo scorso luglio a Perugia con suicidio assistito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

