Piazzapulita Lilli Gruber e Aldo Cazzullo ospiti di Formigli

Davidemaggio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 25 settembre, in prima serata su La7 a fare Piazzapulita. Anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025. Al centro della serata, i funerali e le commemorazioni di Kirk: Piazzapulita cercherà di capire se l’attivista sia stato un martire della libertà o un cattivo maestro. A seguire, la stretta attualità con Trump, Gaza e l’ ONU. Formigli farà luce sulle posizioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso della puntata, Piazzapulita mostrerà in esclusiva l’ultima intervista a Laura Santi, la giornalista morta lo scorso luglio a Perugia con suicidio assistito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

piazzapulita lilli gruber e aldo cazzullo ospiti di formigli

© Davidemaggio.it - Piazzapulita, Lilli Gruber e Aldo Cazzullo ospiti di Formigli

In questa notizia si parla di: piazzapulita - lilli

Piazzapulita, ospiti stasera: l'ultima intervista in esclusiva a Laura Santi, giornalista morta per suicidio assistito - Oggi 25 settembre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Come scrive affaritaliani.it

piazzapulita lilli gruber aldoPiazzapulita: anticipazioni e ospiti 25 settembre 2025 - Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Piazzapulita Lilli Gruber Aldo