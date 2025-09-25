Piazzapulita Lilli Gruber e Aldo Cazzullo ospiti di Formigli
Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 25 settembre, in prima serata su La7 a fare Piazzapulita. Anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025. Al centro della serata, i funerali e le commemorazioni di Kirk: Piazzapulita cercherà di capire se l’attivista sia stato un martire della libertà o un cattivo maestro. A seguire, la stretta attualità con Trump, Gaza e l’ ONU. Formigli farà luce sulle posizioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso della puntata, Piazzapulita mostrerà in esclusiva l’ultima intervista a Laura Santi, la giornalista morta lo scorso luglio a Perugia con suicidio assistito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Stasera l'ospite principale di "Piazzapulita", condotto da Corrado Formigli su La7, sarà Lilli Gruber, conduttrice di "Otto e mezzo" su La7.
Questa sera, a Piazzapulita, un grandioso Corrado Formigli ha demolito la retorica di Giorgia Meloni sull'informazione e su Charlie Kirk. Ha smontato una per una le sue prediche, le sue contraddizioni, le pretese del suo partito di decidere le scalette dei progr
Piazzapulita, ospiti stasera: l'ultima intervista in esclusiva a Laura Santi, giornalista morta per suicidio assistito - Oggi 25 settembre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli.
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 25 settembre 2025 - Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico