Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 25 settembre 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 25 settembre 2025. Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 25 settembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Il programma si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: i funerali e le commemorazioni di Kirk, martire della libertà o cattivo maestro? E ancora: Trump, Gaza e l’Onu, da che parte sta Giorgia Meloni? Inoltre, l’ultima intervista a Laura Santi, la giornalista morta a luglio a Perugia con suicidio assistito. 🔗 Leggi su Tpi.it

