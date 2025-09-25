Piazza una microcamera nel bagno del negozio per riprendere la dipendente | denunciato
LIVORNO – Piazza una microtelecamera nel bagno del negozio: denunciato a Livorno. Il reato è di interferenze illecite nella vita privata. L’attività di indagine, condotta dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Livorno con il supporto tecnico del personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana, è scaturita dalla denuncia di una dipendente di un esercizio commerciale cittadino, informata dal nuovo titolare che nel pc dell’azienda aveva rinvenuto una serie di videoregistrazioni, risalenti a un periodo antecedente, che ritraevano la donna nell’atto di servirsi della toilette. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
