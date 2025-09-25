Piazza Ugo Bassi partita la ripavimentazione Per i lavori sono previste tre fasi distinte
ANCONA – Hanno preso avvio all’inizio di questa settimana i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione di piazza Ugo Bassi, nel quartiere del Piano. Il cantiere avrà una durata di 30 giorni e si procederà per fasi. Terminata quella attuale, da lunedì prossimo 29 settembre le opere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: piazza - bassi
La rivoluzione del Piano: "I bus a piazza d’Armi. Piazza Ugo Bassi liberata"
PIAZZA ARMERINA- IL PREMIO NAZIONALE “ LAURA BASSI” DEDICATO ALLE DONNE IN FISICA ASSEGNATO ALLA PROFESSORESSA AURORA TUMINO, DOCENTE UNIVERSITARIA ALLA KORE DI ENNA. Si è aperto oggi a Palermo, il 111° Congres - facebook.com Vai su Facebook
Piano, violenza infinita. Colpito alla schiena da una barra di ferro. Piazza Ugo Bassi rovente - Ennesimo capitolo della deriva che sta assumendo il quartiere più popolare della città. Segnala ilrestodelcarlino.it
Tram, in via Corticella si parte con la linea Verde: sottopasso ed espropri. Nuovo cantiere in via Ugo Bassi - Dopo gli interventi propedeutici e la bonifica bellica, avviati a inizio mese, partono oggi in zona Corticella i lavori del Lotto 0 della seconda linea di ... Si legge su bologna.repubblica.it