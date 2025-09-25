Piazza Turi Ferro sarà pronta a ottobre riqualificazione alle battute finali
Piazza Turi Ferro, già piazza Santo Spirito, è pronta a cambiare volto e a mostrarsi in una veste del tutto nuova, unica nel cuore del centro storico di Catania. La recente posa del manto erboso rappresenta una delle ultime fasi del cantiere di riqualificazione, che sarà completato entro ottobre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
