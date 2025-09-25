Piazza del Popolo debutta il tour della prevenzione cardiovascolare

Prendersi cura del proprio cuore diventa un gesto concreto: martedì 30 settembre, in piazza del Popolo a Roma, un’equipe multidisciplinare offrirà test gratuiti e consulenze nell’ambito di “Il tuo cuore nelle tue mani”, campagna itinerante che punta a far crescere consapevolezza e prevenzione cardiovascolare in tutta Italia. Cuore, cervello e prevenzione: l’obiettivo della nuova iniziativa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

piazza del popolo debutta il tour della prevenzione cardiovascolare

