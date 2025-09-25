Tra il 30 settembre e l’1 ottobre gli appassionati di Pokémon potranno visitare a Roma la “ Piazza del GCC Pokémon Pocket “, un evento che anticipa l’anniversario della versione “digitale” del gioco di carte collezionabili. L’evento, che si terrà a Roma presso Boscolo Circo Massimo, offrirà ai visitatori un’esperienza ispirata alle gallerie d’arte dove saranno mostate le illustrazioni delle carte di GCC Pokémon Pocket in un allestimento che richiama tre degli habitat naturali dei piccoli mostri: la spiagga, il deserto e la prateria. I fan del gioco avranno inoltre la possibilità di partecipare ad una caccia al tesoro, fotografare le illustrazioni delle buste di espansioni, oltre alla possibilità di vedere una rassegna di considerazioni sulle illustrazioni da parte di alcuni degli artisti più famosi che hanno lavorato alle carte Pokémon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piazza del GCC Pokémon Pocket: a Roma una mostra pop-up dedicata alla versione digitale delle carte Pokémon