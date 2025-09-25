Piazza Carlo III 22enne accoltellato nella notte | indagini in corso

Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato e aggredito da un gruppo di ragazzi che non conosceva, in Piazza Carlo III, a Napoli, la scorsa notte. Ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che non conosceva che, senza ragione, gli hanno sferrato dei fendenti. E’ quato un 22enne ha riferito . 🔗 Leggi su 2anews.it

piazza carlo iii 22enneNapoli, lite in piazza Carlo III: 22enne accoltellato a una mano - Le due squadre erano uscite da poco dagli spogliatoi prima della decisione inevitabile del direttore ... Lo riporta msn.com

piazza carlo iii 22enneRagazzo ferito a colpi di coltello in piazza Carlo III - Ancora violenza nelle strade di Napoli, ancora un accoltellamento, ancora colpito un giovanissimo - napolitoday.it scrive

