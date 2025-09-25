Piazza Carlo III 22enne accoltellato nella notte | indagini in corso
Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato e aggredito da un gruppo di ragazzi che non conosceva, in Piazza Carlo III, a Napoli, la scorsa notte. Ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che non conosceva che, senza ragione, gli hanno sferrato dei fendenti. E’ quato un 22enne ha riferito . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: piazza - carlo
La Lega rompe gli indugi: “Carlo Piazza candidato sindaco”
Carlo Piazza stimola il centrodestra: "Convinto che alle elezioni saremo uniti in coalizione"
La beffa degli spettatori investiti dall’auto da rally in piazza San Carlo a Torino: “L’assicurazione non vuole risarcirli”
Vodafone Store Piazza Carlo Felice Torino - facebook.com Vai su Facebook
#at_arezzo chiusa Piazza Carlo A. Dalla Chiesa dalle 8:30 alle 12:00 del 3/9. Info su http://at-bus.it/avvisi - X Vai su X
Napoli, lite in piazza Carlo III: 22enne accoltellato a una mano - Le due squadre erano uscite da poco dagli spogliatoi prima della decisione inevitabile del direttore ... Lo riporta msn.com
Ragazzo ferito a colpi di coltello in piazza Carlo III - Ancora violenza nelle strade di Napoli, ancora un accoltellamento, ancora colpito un giovanissimo - napolitoday.it scrive