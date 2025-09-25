Piadena Drizzona spacciatore in bicicletta fermato e denunciato dai carabinieri
Piadena Drizzona, 25 settembre 2025 – Lo spacciatore arriva in bicicletta, ma si imbatte nei carabinieri. Un 23enne, straniero, senza permesso di soggiorno, l’altra sera poco prima delle 23 si è imbattuto in via dei Platani nella pattuglia della Stazione di Piadena, impegnata nel normale servizio di controllo del territorio. Il 23enne alla vista dei militari ha aumentato l’andatura, cosa che ha insospettito i carabinieri che lo hanno raggiunto e fermato. L’uomo non aveva documenti e ha fornito verbalmente i suoi dati anagrafici. Aveva con sé un marsupio e quando i militari stavano per controllarlo, è scappato di corsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: piadena - drizzona
Piadena Drizzona: pugile dilettante prende a sberle il parroco, don Antonio Pezzetti
Pugile aggredisce il parroco con schiaffi e calci fuori dall’oratorio: arrestato 23enne a Piadena Drizzona
In occasione della Settimana Europea dello Sport (23-30 settembre), il Comune di Piadena Drizzona - Assessorato allo Sport organizza una serata pubblica con due simboli del calcio cremonese e dell'U.S. Cremonese: Luciano Cesini e Simone Guarneri, entr - facebook.com Vai su Facebook
Fermato in bicicletta: denunciato 23enne con hashish - I carabinieri hanno individuato l'uomo senza documenti che, dopo un tentativo di fuga, è stato trovato in possesso di 27 grammi di sostanza stupefacente ... Come scrive laprovinciacr.it
Piadena Drizzona: pugile dilettante prende a sberle il parroco, don Antonio Pezzetti - Piadena Drizzona, 17 agosto 2025 – Il parroco di Piadena Drizzona è stato picchiato da un 23enne marocchino. ilgiorno.it scrive