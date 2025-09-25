Pezzo di m… Uomini e Donne superato il limite | insulti in diretta tv

La nuova stagione di Uomini e Donne è ripartita da pochi giorni e già le prime puntate hanno riportato in studio il clima acceso che da anni contraddistingue il programma di Maria De Filippi. Tra ritorni inaspettati, nuove dame e cavalieri pronti a mettersi in gioco e gli immancabili battibecchi tra opinionisti e protagonisti, l’atmosfera nello studio di Canale 5 si è subito scaldata. Come sempre, i riflettori si dividono tra il Trono Classico e l’instancabile parterre del Trono Over, cuore pulsante del talk sentimentale che continua a raccogliere ascolti fedeli e appassionati. >> “Ah, ma è davvero lui”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: pezzo - uomini

In testa agli ascolti ora , ciao Pa' Medley by Lara La Collina dei ciliegi, I Giardini di Marzo, Gli uomini non cambiano, Voce e strumenti e arrangiamento by Lara. @inprimopiano , Lara Mira Claude Lucia , Poesia Musica Teatro . Il prossimo pezzo sarà dedic - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e grammatica fatti a pezzi. Anziani under 27, reati penali e puntini di sospensione. Le notti insonni di Lorenzetto a far le pulci ai giornali. Di Stefano Lorenzetto - X Vai su X

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto annuncia l’addio a Brando Ephrikian: "Ferite troppo profonde, il cuore a pezzi" - La storia d’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, una delle coppie più seguite e amate della scorsa edizione di Uomini e Donne, è ufficialmente giunta al capolinea. Come scrive comingsoon.it

Uomini e donne, Raffaella e Brando si sono lasciati, lei su Instagram: 'Cuore a pezzi' - Il 1° luglio è arrivata la notizia della rottura tra due protagonisti del recente passato di Uomini e donne: Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati. Da it.blastingnews.com