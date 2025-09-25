Peste suina africana 36 Comuni del Lodigiano finiscono in zona di restrizione

Lodi, 25 settembre 2025 – La peste suina africana continua a toccare da vicino il Lodigiano. Con il Regolamento di esecuzione (UE) 20251924, pubblicato il 19 settembre 2025, l’Unione Europea ha ridefinito le aree di contenimento del virus che colpisce suini e cinghiali. Nel provvedimento figurano 36 Comuni della provincia di Lodi, da Sant’Angelo a Lodi Vecchio, da Guardamiglio a Somaglia, ora inclusi nella zona di restrizione I. Restano invece esenti gli altri municipi lodigiani, non interessati dalle limitazioni. L’elenco. L’elenco è lungo e tocca gran parte della provincia: Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casalmaiocco, Caselle Landi, Caselle Lurani, Casaletto Lodigiano, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiraga Vidardo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi Vecchio, Maccastorna, Marudo, Massalengo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Fiorano, San Rocco al Porto, Sant’Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta e Villanova del Sillaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Peste suina africana, 36 Comuni del Lodigiano finiscono in zona di restrizione

