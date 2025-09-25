Pestato con calci e pugni e sfregiato al volto | autista 44enne operato all' Ospedale Maggiore di Parma

È stato operato all'Ospedale Maggiore di Parma l'autista di autobus di 44 anni, vittima di un brutale pestaggio avvenuto nei giorni scorsi in via Saragat a Reggio Emilia. I carabinieri hanno identificato uno dei presunti responsabili. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità sudamericana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: pestato - calci

Pestato a sangue con calci e pugni a Porto Sant’Elpidio: turista parmigiano 62enne in fin di vita

Pestato a sangue da una gang. Raffica di calci e pugni alla testa: "Sono finito a terra svenuto"

Pestato con un sasso, calci e pugni in faccia per una catenina d'argento

Petritoli, un altro ragazzo pestato con calci, pugni e bastonate: cinque aggressori in fuga. E scompare anche lui - facebook.com Vai su Facebook

#Rissa a #Solignano: «Il branco ha pestato un #ragazzo con #calci e #sprangate» - X Vai su X

Investito, pestato e sfregiato: giallo in via del Chionso. VIDEO - REGGIO EMILIA – Sono da poco trascorse le 5 del mattino, siamo nel quartiere cittadino di Santa Croce, tra via Del Chionso e via Saragat, a due passi dal deposito degli autobus di Seta. Si legge su reggionline.com

Sputi, calci e pugni perché gay: 25enne pestato dal branco - «Sono spuntati fuori da via del Paradiso, io camminavo in tutta tranquillità verso casa. Riporta ilmattino.it