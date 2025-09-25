Pestaggio in un supermercato a Brescia fermato 23enne in fuga da 6 giorni

È stato arrestato a Ventimiglia, non lontano dal confine con la Francia, il 23enne che venerdì 19 settembre aveva partecipato insieme ad un altro coetaneo alla rapina di un supermercato Pam nel centro di Brescia. Il furto si era concluso con il pestaggio di un vigilante del supermarket e la fuga dei due ragazzi. Da giorni circolano online i video dell’aggressione, in cui si vedono i ragazzi prendere a sprangate l’operatore, che hanno suscitato non poca indignazione tra gli utenti del web. Il giovane arrestato è un un ragazzo tunisino del 2002 senza fissa dimora. È stato individuato e bloccato dal Commissariato e della Polizia di Frontiera di Ventimiglia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: pestaggio - supermercato

