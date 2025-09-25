Pestaggio choc Brescia preso a confine

11.25 E' stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì in un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva fuga. I video dell'aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità e la violenza del pestaggio. L'arrestato, 23 anni, tunisino, è titolare di protezione internazionale e il questore di Brescia, Sartori, ha già annunciato di aver chiesto la revoca dello status di rifugiato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it