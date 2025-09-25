Pestaggio choc Brescia preso a confine
11.25 E' stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì in un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva fuga. I video dell'aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità e la violenza del pestaggio. L'arrestato, 23 anni, tunisino, è titolare di protezione internazionale e il questore di Brescia, Sartori, ha già annunciato di aver chiesto la revoca dello status di rifugiato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: pestaggio - choc
Milano, pestaggio choc in metro: calci e pugni per una maglia da calcio peruviana
Milano, poliziotti presi a calci e pugni: il pestaggio choc
Petritoli, spedizione punitiva dopo il pestaggio choc: ipotesi vendetta dopo l’aggressione all’Eurospin - facebook.com Vai su Facebook
? Aggressione choc a Lainate: toglie la corrente nella casa della vicina, poi tenta di strangolarla davanti ai figli http://dlvr.it/TNBMCr #Aggressione #Lainate #Cronaca #Violenza #TentatoOmicidio - X Vai su X
Rapina e pestaggio a Brescia, preso uno dei responsabili: è un 23enne rifugiato. Il questore chiede la revoca dello status - Uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì scorso all'interno di un supermercato nel centro di Brescia, conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva ... Segnala msn.com
Pestaggio choc a Brescia, arrestato 23enne tunisino in fuga. Chiesta revoca di status da rifugiato - Il video dell'aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità ... Scrive msn.com