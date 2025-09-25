Pestaggio choc Brescia preso a confine

Servizitelevideo.rai.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.25 E' stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì in un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva fuga. I video dell'aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità e la violenza del pestaggio. L'arrestato, 23 anni, tunisino, è titolare di protezione internazionale e il questore di Brescia, Sartori, ha già annunciato di aver chiesto la revoca dello status di rifugiato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pestaggio - choc

Milano, pestaggio choc in metro: calci e pugni per una maglia da calcio peruviana

Milano, poliziotti presi a calci e pugni: il pestaggio choc

pestaggio choc brescia presoRapina e pestaggio a Brescia, preso uno dei responsabili: è un 23enne rifugiato. Il questore chiede la revoca dello status - Uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì scorso all'interno di un supermercato nel centro di Brescia, conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva ... Segnala msn.com

pestaggio choc brescia presoPestaggio choc a Brescia, arrestato 23enne tunisino in fuga. Chiesta revoca di status da rifugiato - Il video dell'aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pestaggio Choc Brescia Preso