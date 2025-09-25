Peschereccio affondato | il relitto perde pezzi la rimozione spetterà all' armatore
BRINDISI – Due porte sono state trascinate a riva, presso una caletta poco distante dal punto in cui si trova il relitto. Comincia a perdere pezzi il peschereccio affondato nella tarda serata di martedì (23 settembre) in località Punta Penne, sul litorale di Brindisi. L'imbarcazione affiora in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: peschereccio - affondato
Disperso in mare ad Anzio: si cerca Tony Magliozzi, trovato il peschereccio affondato
Peschereccio affondato con serbatoio pieno, 48 ore di tempo per il recupero
Peschereccio affondato: si interviene per evitare danno ambientale
Quotidiano di Puglia. . Tragedia sfiorata nella serata odierna a Punta Penne, il tratto di mare a Sud del litorale di Brindisi: un peschereccio si è incagliato ed è affondato. Tratti in salvo i tre membri dell'equipaggio, grazie ai soccorsi dei vigili del fuoco e degli uo - facebook.com Vai su Facebook
Peschereccio affondato: si interviene per evitare danno ambientale https://ift.tt/yK8vDcZ https://ift.tt/qzkVJ5y - X Vai su X