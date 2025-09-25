Peschereccio affondato | il relitto perde pezzi la rimozione spetterà all' armatore

BRINDISI – Due porte sono state trascinate a riva, presso una caletta poco distante dal punto in cui si trova il relitto. Comincia a perdere pezzi il peschereccio affondato nella tarda serata di martedì (23 settembre) in località Punta Penne, sul litorale di Brindisi. L'imbarcazione affiora in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

