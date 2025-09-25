Pesca Senior e giovanissimi in gara a Codigoro

La Fipsas di Ferrara ha aderito al Ferrara Sport Festival e sarà presente in Darsena per il Memorial Falchetti domani e in piazza Castello nel week end con tecnici e istruttori per fare provare la roubaisienne magnetica, il simulatore di pesca e il lancio tecnico. Organizzate dal Cps Codigoro Maver con la supervisione di Gianfranco Camattari, nell’ambito della Fiera di Santa Croce a Codigoro, si sono disputate due gare di pesca aperte a giovani ed adulti, impegnando al sabato gli agonisti più giovani e la domenica invece i seniores. Entrambe le gare hanno avuto il patrocinio del Comune di Codigoro ed hanno potuto contare sul contributo di Valfrutta, Silla, Dimensione Pesca, Maver, Bar Francia oltre ovviamente alla Sezione Fipsas di Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

