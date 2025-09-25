Perugia manifestazione per Gaza e la Palestina | le strade chiuse al traffico e le modifiche

Sabato 27 settembre, dalle 17 in poi, a Perugia ci sarà la manifestazione organizzata dal movimento “L'Umbria per la Pace” per il "Diritto del Popolo Palestinese di esistere e resistere”. Il corteo partirà da Piazza Partigiani e arriverà in Piazza IV Novembre dove sono previsti diversi interventi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it