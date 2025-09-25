Perugia manifestazione per Gaza e la Palestina | le strade chiuse al traffico e le modifiche
Sabato 27 settembre, dalle 17 in poi, a Perugia ci sarà la manifestazione organizzata dal movimento “L'Umbria per la Pace” per il "Diritto del Popolo Palestinese di esistere e resistere”. Il corteo partirà da Piazza Partigiani e arriverà in Piazza IV Novembre dove sono previsti diversi interventi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: perugia - manifestazione
Perugia, nuova manifestazione per la Palestina: "Chi è indifferente è complice" https://ift.tt/tb9r1um https://ift.tt/T6EbuYG - X Vai su X
Oggi, a Perugia, manifestazione contro il GENOCIDIO in atto in Palestina e in supporto della GLOBAL SUMUD FLOTILLA in viaggio verso Gaza. É stato fin troppo superato il tempo dei tentennamenti da parte del Governo Meloni. Basta scuse e basta silenzio s - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, Perugia e Terni in piazza al grido di «free Palestine» - Nel capoluogo di regione una folla di manifestanti, si tratterebbe di un migliaio di persone all’incirca, tra cui anche molti studenti, si ... Si legge su umbria24.it
Sciopero per Gaza. Manifestazioni a Perugia e a Terni - Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di Base per difendere Gaza e dire no al riarmo ... rainews.it scrive