Perugia manifestazione per Gaza e la Palestina | le strade chiuse al traffico e le modifiche

Perugiatoday.it | 25 set 2025

Sabato 27 settembre, dalle 17 in poi, a Perugia ci sarà la manifestazione organizzata dal movimento “L'Umbria per la Pace” per il "Diritto del Popolo Palestinese di esistere e resistere”. Il corteo partirà da Piazza Partigiani e arriverà in Piazza IV Novembre dove sono previsti diversi interventi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

