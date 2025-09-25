Perugia Braglia porta i giocatori in centro | La squadra deve sempre andare sotto la curva
Una prima da tenere a mente per evitare di ripetere gli stessi errori. Piero Braglia ha lasciato il campo dopo 40 minuti per un rosso sventolatogli in faccia per proteste. Due le giornate di squalifica rimediate dal neo tecnico biancorosso "perché, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva frasi offensive nei confronti dell’arbitro". Il tecnico quindi salta le prossime due gare ma non perde lo spirito. Si è arrabbiato con la squadra che prima del match non è andata sotto la curva, a salutare i tifosi. Ancora di più nel finale. Così Braglia ha deciso di avvicinare la squadra alla gente e porterà la squadra in centro (forse già domani), nel cuore della città per avere un contatto con la gente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: perugia - braglia
Crisi-Perugia, esonerato Cangelosi. La società ora punta su Piero Braglia
Calcio serie C, il Perugia si affida a Piero Braglia
Il Perugia volta pagina e riparte da Braglia: "Questa rosa può arrivare tra le prime cinque"
?SALA STAMPA #PerugiaSambenedettese, post gara con mister #Braglia https://youtube.com/watch?v=67RSyVAnnY4… #vamosgrifo @seriecofficial #PERSAM - X Vai su X
Queste le parole di mister Piero Braglia dopo la fine della gara fra Perugia-Sambenedettese: “Dobbiamo iniziare a fare risultati, perché poi entri su un vortice da cui non se ne esci più fuori. Le ingenuità di qualcuno abbiamo pagate care. Non si può prendere u - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, Braglia porta i giocatori in centro: "La squadra deve sempre andare sotto la curva" - Dopo la gara ha dichiarato: "Sufficienti e ingenui. Scrive msn.com
Perugia, Braglia leads the players to the center: "The team must always go to the Curva." - After the match, he said: "Sufficient and naive. Lo riporta sport.quotidiano.net