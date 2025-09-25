Perugia Braglia porta i giocatori in centro | La squadra deve sempre andare sotto la curva

Una prima da tenere a mente per evitare di ripetere gli stessi errori. Piero Braglia ha lasciato il campo dopo 40 minuti per un rosso sventolatogli in faccia per proteste. Due le giornate di squalifica rimediate dal neo tecnico biancorosso "perché, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva frasi offensive nei confronti dell’arbitro". Il tecnico quindi salta le prossime due gare ma non perde lo spirito. Si è arrabbiato con la squadra che prima del match non è andata sotto la curva, a salutare i tifosi. Ancora di più nel finale. Così Braglia ha deciso di avvicinare la squadra alla gente e porterà la squadra in centro (forse già domani), nel cuore della città per avere un contatto con la gente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

