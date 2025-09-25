Perugia agguato nel parcheggio | aggrediscono una donna alle spalle la scaraventano a terra e la rapinano

La procura di Perugia e la polizia hanno identificato i due uomini che il 28 gennaio hanno aggredito e rapinato una donna all'interno del parcheggio di Piazza Partigiani. Si tratta di due cittadini tunisini di 42 e 34 anni, pluripregiudicati e senza fissa dimora. I due devono rispondere di rapina. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

