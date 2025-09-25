PerSo a Perugia il reale si fa cinema

Sbircialanotizia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da undici anni, nel cuore di Perugia, un festival di cinema del reale torna a interrogarci sul nostro tempo: PerSo – Perugia Social Film Festival promette di trasformare schermo e platea in uno spazio di confronto vivo, capace di offrirci un antidoto alla disinformazione che avvolge il presente. La vocazione di PerSo in un presente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

perso a perugia il reale si fa cinema

© Sbircialanotizia.it - PerSo, a Perugia il reale si fa cinema

In questa notizia si parla di: perso - perugia

perso perugia reale faPerugia: al via l’11esima edizione del PerSo festival - In tempi di fake news, di archivi ricreati con l’intelligenza artificiale e di post- Scrive umbria24.it

perso perugia reale faPerSo Festival, il cinema del reale - Perché sceglie di stare nella realtà e non la epura, si allarga fino ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perso Perugia Reale Fa